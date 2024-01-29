МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Банк России скорректировал значения надбавок по необеспеченным потребительским кредитам в связи с изменением порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), говорится в сообщении регулятора. Размер среднего ипотечного кредита в России достиг исторического максимума

"В связи со вступлением в силу с 21 января 2024 года изменений порядка расчета ПСК Банк России провел обследование 24 крупнейших банков на рынке розничного кредитования и пересмотрел надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК", — сказано в сообщении.

Для сохранения риск-чувствительности макропруденциальных надбавок Банк России с 1 апреля 2024 года вводит дополнительный интервал ПСК — 35-40% в матрице надбавок к коэффициентам риска, уточняет регулятор.

"В интервале ПСК 35-40% надбавки к коэффициентам риска будут снижены до значений, установленных в настоящее время для интервала ПСК 30-35%. В интервале ПСК свыше 40% будут сохранены запретительные надбавки, которые сейчас установлены для кредитов с ПСК свыше 35% (значение надбавки — 5,0)", — отмечается в сообщении.

По итогам обследования крупнейших банков ЦБ пришел к выводу, что новый порядок расчета полной стоимости кредита на сегмент кредитов наличными повлияет лишь умеренно, а в сегменте кредитных карт приведет к более заметному увеличению среднерыночного значения ПСК из-за включения в него комиссий за снятие наличных и переводы. При этом влияние указанных изменений будет растянуто во времени, так как новый порядок затронет в основном кредитные карты, которые выпущены после 21 января 2024 года.

"По оценке Банка России, доля таких кредитных карт в общем приросте задолженности по необеспеченным потребительским кредитам в первом квартале 2024 года составит 5%. При этом пересмотр ПСК затронет не все интервалы ПСК, так как банки корректируют условия по кредитным картам", — пояснил регулятор.