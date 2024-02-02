МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банки России начали формировать финпродукт для иностранцев и уже делают первые пилотные запуски "карты туриста", сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Турпоток из недружественных стран в Россию вырос вдвое

"Сейчас ведем активную работу с заинтересованными банками. Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста", — сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

В начале декабря прошлого года входящий в экосистему Сбербанка сервис "ЮMoney" сообщил, что начал оформлять банковские карты для иностранцев, причем для ее получения можно пройти онлайн регистрацию еще до приезда в Россию. Иностранные туристы могут получить бесплатную карту в столичном аэропорту "Шереметьево". В самом конце 2023 года Московский кредитный банк (МКБ) сообщил, что первым из российских банков выдал российскую карту "Мир" иностранному клиенту на территории другого государства – Таджикистана. Банк указал, что совместно с банком-партнером в Душанбе протестировал новую технологию, позволяющую удаленно идентифицировать клиента.

Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.