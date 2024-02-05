МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ в феврале вернется к покупкам валюты по бюджетному правилу, направив на эти цели с 7 февраля по 6 марта 73,2 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день, говорится в материалах на сайте министерства. Минфин проведет аукцион по продаже изумрудов из Госфонда

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2024 года в размере 195,4 млрд руб", – говорится в материалах.

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2024 года составило —122,2 млрд руб. Данная величина обусловлена отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений", – сообщает Минфин

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб", – говорится в сообщении.

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

Ранее с 15 января по 6 февраля Минфин приступил к продажам валюты, направив на эти цели по бюджетному правилу 69,1 миллиарда рублей.

В предыдущий период с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года Минфин покупал валюту, направив на эти цели 244,8 миллиарда рублей — по 11,7 миллиарда рублей в день. Покупки валюты по бюджетному правилу были возобновлены в августе прошлого года после приостановки в начале 2022 года.