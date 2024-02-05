МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Польское правительство выделило кредит на совместное с Украиной производство вооружений, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка. В Польше объявили "ноль толерантности" для украинского продовольствия

По его словам, польско-украинские отношения, которые осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна, улучшились после присоединения Варшавы к Вильнюсской декларации G7.

"Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. У нас есть компоненты польского оружия, которые уже воюют на Украине, а теперь речь идет о совместном производстве", — сказал Жовка. Его слова приводит издание Finance.ua.

Страны "Большой семерки" на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.

Польша присоединилась к документу 22 января 2024 года. Об этом сообщал премьер-министр Дональд туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.