2024-02-05T21:54:59+03:00
2024-02-05T21:54:59+03:00
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2024
https://1prime.ru/finance/20240205/842990477.html
В офисе Зеленского рассказали о новом кредите Польши для Украины
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Польское правительство выделило кредит на совместное с Украиной производство вооружений, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка. По его словам,... ПРАЙМ, 05.02.2024
финансы, впк, экономика, новости, украина, польша, кредит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Польское правительство выделило кредит на совместное с Украиной производство вооружений, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка.
По его словам, польско-украинские отношения, которые осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна, улучшились после присоединения Варшавы к Вильнюсской декларации G7.
"Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. У нас есть компоненты польского оружия, которые уже воюют на Украине, а теперь речь идет о совместном производстве", — сказал Жовка. Его слова приводит издание Finance.ua.
Страны "Большой семерки" на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
Польша присоединилась к документу 22 января 2024 года. Об этом сообщал премьер-министр Дональд туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.