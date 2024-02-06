ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден потребовал немедленно представить ему на подпись законопроект от сената США, документ мог бы стать самым жестоким миграционным законом в истории страны. Об этом американский лидер сообщил в Белом доме. Конгрессмены США раскритиковали Байдена за его слова о кризисе в Техасе

Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Украины, Израиля и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

"Я призываю конгресс провести этот законопроект и представить его мне на стол немедленно", — сказал Байден.

Он призвал конгрессменов ответственно подойти к принятию законопроекта — как законодатели "великой страны". Байден подчеркнул, что документ станет самым жестким миграционным законом в истории США. Также президент уточнил, что не готов рассматривать возможность принятия отдельного закона по помощи Украине или Израилю.

При этом глава Белого дома отметил, что его предшественник Дональд Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, а также не хочет решить миграционный кризис в США.

Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.