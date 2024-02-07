МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Общие продажи (GMV) группы "М.Видео-Эльдорадо" в 2023 году выросли на 11% по сравнению с предшествующим годом — до 540,4 миллиарда рублей с НДС, в четвертом квартале продажи группы выросли на 43% год к году, до 181,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении ритейлера. Доля отечественных ноутбуков в продажах "М.Видео-Эльдорадо" выросла

В четвертом квартале показатель установил новый рекорд по объему квартальных продаж за всю историю компании, сообщает ритейлер.

Показатель GMV (gross merchandise value) включает в себя покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам; продажи товаров и сервисы, которые могут быть собственными и агентскими.