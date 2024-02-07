2024-02-07T10:40:49+03:00
2024-02-07T10:40:49+03:00
2024-02-07T10:40:49+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240207/843004795.html
Группа "М.Видео-Эльдорадо" нарастила объем общих продаж
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Общие продажи (GMV) группы "М.Видео-Эльдорадо" в 2023 году выросли на 11% по сравнению с предшествующим годом — до 540,4 миллиарда рублей с НДС, в четвертом квартале продажи... ПРАЙМ, 07.02.2024
потребрынок, финансы, бизнес, новости, россия, м.видео-эльдорадо, продажи
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/03/833220333.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/03/833220333.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/03/833220332.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/03/833220332.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/03/833220320.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/03/833220320.jpg
https://1prime.ru/News/20231005/841899669.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Общие продажи (GMV) группы "М.Видео-Эльдорадо" в 2023 году выросли на 11% по сравнению с предшествующим годом — до 540,4 миллиарда рублей с НДС, в четвертом квартале продажи группы выросли на 43% год к году, до 181,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении ритейлера.
В четвертом квартале показатель установил новый рекорд по объему квартальных продаж за всю историю компании, сообщает ритейлер.
Показатель GMV (gross merchandise value) включает в себя покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам; продажи товаров и сервисы, которые могут быть собственными и агентскими.