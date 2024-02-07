МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Депозитарий "СПБ Биржи" — "СПБ Банк" — договорился с некоторыми дружественными контрагентами о разблокировке клиентских активов объемом 15,78 миллиона долларов, говорится в пресс-релизе банка; представитель депозитария уточнил РИА Новости, что общий объем заблокированных активов клиентов составляет чуть более 3 миллиардов долларов. Посол России раскритиковал изъятие Канадой российских активов

В январе текущего года депозитарий сообщал, что представил Минфину США стратегию разблокировки активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года, когда "СПБ Биржа" была включена в санкционный список. Биржа с этого дня приостановила заключение сделок и планировала восстановить торги иностранными ценными бумагами 6 ноября, но сделать этого не удалось до сих пор.

"СПБ Банк" договорился с некоторыми дружественными контрагентами о разблокировке клиентских активов объемом 15,78 миллиона долларов. Сумма будет получена в рублевом эквиваленте и распределена между участниками торгов (брокерами) пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов", — говорится в сообщении депозитария.

В объем 15,78 миллиона долларов разблокированных активов клиентов "СПБ Банка" вошли денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объем этой валюты составил 1,44 миллиарда рублей по курсу конвертации вышестоящим контрагентом на 31 января 2024 года, поясняется там же.

"СПБ Банк" продолжает переговоры с остальными контрагентами из дружественных юрисдикций. По стратегии разблокировки клиентских активов, предложенной Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и опубликованной на сайте "Разблокировкаактивов.рф", "СПБ Банк" ожидает от американского регулятора согласования плана действий. Параллельно "СПБ Банк" ведет внутреннюю работу с документами для разблокировки клиентских активов", — говорится в сообщении.

"После введения блокирующих санкций США 2 ноября были заморожены активы клиентов объемом чуть более 3 миллиардов долларов", — сообщил РИА Новости представитель отдела коммуникаций депозитария.

О других новостях "СПБ Банк" сообщит на информационном портале о разблокировке иностранных активов и на своем официальном сайте, добавляется в релизе.

В начале декабря замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщал, что заблокированные на "СПБ Бирже" активы российских инвесторов могут быть обменены в рамках соответствующего указа президента. В декабре "СПБ Биржа" сообщила, что готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.