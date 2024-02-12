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2024
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Правительство выделит средства на льготные кредиты для АПК
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Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Правительство направит Минсельхозу 20 миллиардов рублей... ПРАЙМ, 12.02.2024
финансы, экономика, новости, россия, апк, правительство, кредиты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство направит Минсельхозу 20 миллиардов рублей на эти цели. Принятое решение поможет нашим аграриям получать инвестиционные и краткосрочные займы соответственно по сниженной ставке", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что средства можно будет использовать для проведения сезонных полевых работ, "что очень важно именно сегодня, когда в российских субъектах подготовка уже началась к весенней посевной кампании". Такое финансирование, по его словам, позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли, не только наращивать объемы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях.
"Обращаю внимание, что ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле", — сказал глава правительства.