МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин призвал сформировать Большое евразийское партнерство

"Правительство направит Минсельхозу 20 миллиардов рублей на эти цели. Принятое решение поможет нашим аграриям получать инвестиционные и краткосрочные займы соответственно по сниженной ставке", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что средства можно будет использовать для проведения сезонных полевых работ, "что очень важно именно сегодня, когда в российских субъектах подготовка уже началась к весенней посевной кампании". Такое финансирование, по его словам, позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли, не только наращивать объемы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях.

"Обращаю внимание, что ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле", — сказал глава правительства.