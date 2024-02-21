МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству стартует 1 марта, организаторами выступают Минфин РФ, Банк России, Минэкономразвития и образовательная платформа "Учи.ру" в соответствии с задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщается на сайте министерства финансов. Минфин подготовит документы для запуска обмена замороженных активов

"Четвертая Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1-9 классов пройдет на образовательной платформе "Учи.ру". Школьники научатся формировать полезные финансовые привычки, познакомятся с основами предпринимательства. Принять участие в ней можно до 31 марта", — говорится в сообщении.

"Организаторы олимпиады – Минфин России, Банк России, Минэкономразвития России и образовательная платформа "Учи.ру" в соответствии с задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", — указывается в сообщении.

В рамках олимпиады школьники разберутся, чем акции отличаются от облигаций, как ставить и достигать финансовые цели, грамотно выбрать вклад, получить финансовую защиту имущества и возместить непредвиденные убытки. "Им предстоит также "построить" город, добиться определенного уровня развития и прибыльности бизнеса с экологичным производством. Будут вопросы о том, как правильно реагировать на действия мошенников, которые пытаются получить деньги обманным путем", — поясняется в сообщении.

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от "Учи.ру". В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат. Награды будут доступны в личных кабинетах, уточнили в Минфине.