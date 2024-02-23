МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через СБП проводятся как обычно и доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК. В Мьянме рассказали о введении платежной системы "МИР"

"Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны", — сказали в пресс-службе.

Там также добавили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме.

"Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме", — подчеркнули в пресс-службе.

23 февраля новые санкции США в отношении России затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир", согласно обнародованному документу американского минфина.

Под рестрикции США также попал ряд российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, "Международный финансовый клуб" и ряд других.