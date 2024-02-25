МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россияне продолжают хранить деньги в долларах, в январе 2024 года объем сбережений в валюте составил 8,7 триллиона рублей, сообщило издание "Известия". Банки призвали Лондон учредить правовые принципы перед изъятием активов РФ

"Опасаясь обесценивания сбережений из-за высокой инфляции в России, люди предпочитают хранить деньги в твердой валюте вроде доллара или евро. При этом многие недооценивают риски, связанные с такими вложениями", — рассказал аналитик Александр Потавин.

Кроме того, зафиксирована тенденция к снижению объемов наличной инвалюты в сбережениях в сравнении с безналичной, которую россияне продолжают активно покупать. Это обусловлено желанием инвестировать ее в различные инструменты. По информации банка "Русский стандарт", в январе 2024 года граждане покупали безналичный доллар на 52% чаще, чем продавали его.

Тем не менее, эксперты предупреждают россиян о потенциальных рисках, которые несет хранение сбережений в валюте. Так, по словам аналитиков, в случае введения очередных антироссийских рестрикций валютные счета могут в любой момент быть заморожены. Более того, россияне могут понести убытки от волатильности курса.

Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающим обходу санкций и связанным с заключением Навального.