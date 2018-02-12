Украина может сократить потребление газа еще на 5 млрд кубов к 2022 году

КИЕВ, 11 мар - ПРАЙМ. Украина за последние три года сократила потребление газа на 6 миллиардов кубометров и способна к 2022 году снизить потребление еще на 5 миллиардов кубов, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"За три года мы сократили потребление газа на 6 миллиардов. Прогноз на 2022 год - 13 миллиардов кубов. То есть, Украина может снизить потребление ещё на 5 миллиардов кубов", - написал Гройсман в воскресенье в Facebook FB. Премьер привел пример, как в 2014 году Украина потребляла 24 миллиарда кубометров газа, а в 2017 году - уже 18 миллиардов кубов.

Также Гройсман заявил о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, росте количества домохозяйств, использующих солнечные электроустановки - таких на Украине в конце 2015 года было 21, а в конце 2017 года - более 3 тысяч.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. "Газпром" GAZP 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль 1 марта сообщила, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС. Гройсман заявил, что провел 2 марта переговоры с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, в ходе которых скоординировал действия в газовой сфере с европейскими партнерами.

В пятницу, 2 марта, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".