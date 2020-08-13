МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии.

"Последний на текущий момент запрос антимонопольного органа Польши (UOKIK) от 10 июля 2020 года был получен 13 июля 2020 года. 10 августа 2020 года ПАО "Газпром" направило ответ на указанный запрос", — отмечается в документе.

Ранее "Газпром" заявлял о намерении обжаловать в суде решение польского регулятора о штрафе в 213 млн злотых (около 50 млн евро).

"После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО "Газпром" примет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции. В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда", — сообщили в компании.

В мае прошлого года польский антимонопольный регулятор UOKiK предъявил "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на сумму 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредставление информации, касающейся дела. В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой представить новую информацию в рамках расследования в отношении "Северного потока 2", а российская компания в ответ на это попросила обосновать такой запрос.

В итоге в начале августа UOKiK сообщил о штрафе к "Газпрому" в размере 50 миллионов евро из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку 2". Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством страны за непредоставление информации. Регулятор заявил, что в ходе разбирательства обратился к "Газпрому" за документами, относящимися к делу, однако компания отказалась предоставить данные.

"Газпром" в свою очередь сообщил, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования и российская компания обжалует решение регулятора в суде.