МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что оштрафовал российскую компанию "Газпром" на сумму около $7,5 миллиарда по делу "Северного потока 2". Европейских партнеров газового проекта оштрафовали на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в Варшаве.

"На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству", — сказал Хрустный.

Он уточнил, что на "Газпром" наложен штраф в размере 29 миллиардов злотых, а пять остальных компаний — партнеров "Газпрома" по строительству "Северного потока 2" получили штрафы на общую сумму более 234 миллиона злотых. По словам Хрустного, что речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Польский регулятор заявил, что готов к тому, что "Газпром" обжалует решение о штрафе.

Партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток 2" обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней, заявил глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в Варшаве.

"Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток 2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши", — сказал Хрустный.

"По решению директора UOKiK, предприятия обязаны разорвать договоры, заключенные на строительство газопровода "Северный поток 2", — сказал Хрустный. Он уточнил, что договоры должны быть разорваны в течение 30 дней.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.