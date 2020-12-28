МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас дал обещание защитить строительство российского газопровода "Северный поток 2" от ограничений, которые может наложить новая администрация избранного президента США Джо Байдена, пишет Spiegel. Аналитики назвали последствия возможных санкций Байдена для России

Дипломат подчеркнул, что власти Германии не изменят свою позицию по "Северному потоку 2" даже при смене руководства в США.

"Нам не приходится говорить о европейском суверенитете, если под этим понимается, что в будущем мы будем делать все лишь так, как хочет Вашингтон", — особо отметил глава МИД ФРГ.

Он добавил, что Германия в любом случае будет иметь отличное от США мнение. Берлин настроен отстаивать свою позицию, это касается не только "Северного потока 2".

По мнению дипломата, гораздо большее значение имеет то, что в "центральных стратегических и геополитических вопросах" страны придерживаются единого мнения.