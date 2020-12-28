МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас дал обещание защитить строительство российского газопровода "Северный поток 2" от ограничений, которые может наложить новая администрация избранного президента США Джо Байдена, пишет Spiegel.

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Дипломат подчеркнул, что власти Германии не изменят свою позицию по "Северному потоку 2" даже при смене руководства в США.

"Нам не приходится говорить о европейском суверенитете, если под этим понимается, что в будущем мы будем делать все лишь так, как хочет Вашингтон", — особо отметил глава МИД ФРГ.

Он добавил, что Германия в любом случае будет иметь отличное от США мнение. Берлин настроен отстаивать свою позицию, это касается не только "Северного потока 2".

По мнению дипломата, гораздо большее значение имеет то, что в "центральных стратегических и геополитических вопросах" страны придерживаются единого мнения.