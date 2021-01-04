МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Нефтегазовые компании Eni и Национальная нефтяная компания Шарджи (SNOC) запустили добычу на месторождении газа и конденсата Mahani (Махани), расположенном в одном из крупнейших эмиратов ОАЭ — Шардже, говорится в сообщении Eni. В ОПЕК+ пока не достигли согласия относительно планов добычи на февраль

"Это первый шаг в дальнейшей оценке месторождения газа и конденсата Mahani, об открытии которого было объявлено в январе прошлого года. Согласно оценкам, оно содержит значительные ресурсы природного газа и попутного конденсата. Запуск добычи был осуществлен менее чем через два года с момента подписания контракта и менее чем через год после объявления об открытии", — отмечает компания.

Eni ожидает, что добыча на месторождении будет постепенно увеличиваться с вводом дополнительных скважин, которые планируется пробурить в 2021-2022 годах.

Месторождение Mahani было открыто год назад в рамках концессионного соглашения со SNOC. Специалисты пробурили скважину до глубины в 14,6 тысячи футов. Eni и SNOC в 2019 году подписали концессионное соглашение. Стороны владеют по 50% в концессии. SNOC также выступает в качестве оператора проекта.

Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Компания работает в 83 странах мира и входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний. Eni присутствует в Абу-Даби с 2018 года и на сегодняшний день имеет три концессии на разработку и добычу на шельфе и три концессии на разведку на шельфе.