МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Спустя несколько дней стоянки около недостроенного участка "Северного потока 2" судно-трубоукладчик "Академик Черский" вновь подходит к порту Калининграда, следует из данных системы позиционирования судов MarineTraffic. В Германии создадут фонд в поддержку "Северного потока 2"

"Академик Черский" стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря, однако на прошлой неделе трубоукладчик направился к незавершенному отрезку газопровода, расположенному под датским островом Борнхольм. В понедельник судно направилось обратно на восток, а во вторник вернулось в российский порт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В начале января норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) сообщила, что не может сертифицировать "Северный поток 2" в связи с санкциями США против трубопровода.