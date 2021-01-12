2021-01-12T11:46:00+03:00
2021-01-12T12:10:17+03:00
2021-01-12T11:46:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210112/832788848.html
Трубоукладчик "Северного потока 2" вернулся в Калининград
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спустя несколько дней стоянки около недостроенного участка "Северного потока 2" судно-трубоукладчик "Академик Черский" вновь подходит к порту Калининграда, следует из данных... ПРАЙМ, 12.01.2021
северный поток 2, академик черский, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83270/80/832708064.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83270/80/832708064.jpg
https://1prime.ru/images/83270/80/832708063.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83270/80/832708063.jpg
https://1prime.ru/images/83270/80/832708051.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83270/80/832708051.jpg
https://1prime.ru/energy/20210107/832761087.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Спустя несколько дней стоянки около недостроенного участка "Северного потока 2" судно-трубоукладчик "Академик Черский" вновь подходит к порту Калининграда, следует из данных системы позиционирования судов MarineTraffic.
"Академик Черский" стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря, однако на прошлой неделе трубоукладчик направился к незавершенному отрезку газопровода, расположенному под датским островом Борнхольм. В понедельник судно направилось обратно на восток, а во вторник вернулось в российский порт.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В начале января норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) сообщила, что не может сертифицировать "Северный поток 2" в связи с санкциями США против трубопровода.