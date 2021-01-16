МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Возможный новый локдаун в Германии, который намерена обсудить с главами земель 20 января канцлер ФРГ Ангела Меркель, может негативно отразиться для проекта газопровода "Северный поток 2", заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт. Сенатор призвал Россию продолжать строительство "Северного потока – 2"

По его мнению, "мегалокдаун" в Германии может оказать резко негативное влияние на ведущие экономики Европы, в том числе — на Россию.

"Мегалокдаун" затронет не только достройку и введение в эксплуатацию "Северного потока 2", он затронет российскую экономику в целом, считает Гердт. "Мы все находимся в одном экономическом пространстве, вне зависимости от того, что там придумали границы, санкции и прочее. Если экономика ЕС, Германии в том числе, упадёт на колени, в эту воронку втянутся и все находящиеся рядом экономики, все сотрудничающие страны", — цитата телеканала "360".

Гердт обосновал свою точку зрения тем, что в случае такого удара по экономике Германии и Евросоюза, высокого спроса на топливо не будет. Как не будет и необходимости в срочном завершении газового проекта.

В то же время парламентарий уверен, что "Северный поток 2" будет достроен рано или поздно.

Напомним, что Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку "Северного потока 2". Оно будет действовать до мая 2021 года.