МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава молодежного крыла украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Артем Марчевский в эфире телеканала NewsOne рассказал об "афере века", связанной с поставками газа из России на Украину.

Куда пойдет газ?

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Он заявил, что цена на газ на Украине сейчас составляет около 9,8 гривны (26 рублей). При этом в 2019 году глава политсовета партии Виктор Медведчук договаривался с Москвой о прямых поставках российского топлива со скидкой 25%. В этом случае, отмечает политик, цена газа составила бы 3,8 гривны (10,5 рубля).

Марчевский особо отмечает, что в настоящее время Киев покупает российский газ "через какие-то прокладки".

"Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену", — рассказал он в эфире.

Марчевский подчеркнул, что на деле Киев покупает все тот же газ из России.

"Отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране", —сказал он.

Политик подытожил, что реальная цена "голубого топлива" — та, о которой договаривался Медведчук, а не та, которая была установлена правительством Украины.

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