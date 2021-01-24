МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Глава Харьковской городской организации политической партии "Оппозиционного платформы — За жизнь" Андрей Лесик в беседе с телеканалом NewsOne заявил, что считает большой ошибкой отказ Украины от получения кредитов со стороны России.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" занимает в Раде Украины второе место.

По мнению украинского политика, необходимо помнить события 2013-2014 годов. Тогда в стране произошла насильственная смена власти.

"Самая большая ошибка. <…> Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить", — рассказал в эфире Лесик.

Он особо отметил, что в настоящее время Украина находится под внешним управлением. Страна полностью зависит от кредитов Международного валютного фонда (МВФ).

Он также считает, что Украина должна быть мостом между Европой и Россией.