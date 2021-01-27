МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Новый американский президент Джо Байден назвал российский газовый проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы" и будет изучать введенные ранее со стороны США санкции против газопровода. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Таким высказыванием Псаки ответила на вопрос о позиции новой Администрации президента США по российскому газопроводу.

Она подчеркнула, что команда Байдена намерена изучить введенные предшественниками санкции против "Северного потока 2".

Помимо этого, Вашингтон будет продолжать обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, отметила пресс-секретарь.

Напомним, что "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода для поставки газа из России в Европу. Его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против реализации проекта активно выступают США.