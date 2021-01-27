2021-01-27T08:15:25+03:00
2021-01-27T08:15:25+03:00
2021-01-27T08:15:25+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210127/832899856.html
Байден проанализирует уже введенные санкции против "Северного потока 2"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новый американский президент Джо Байден назвал российский газовый проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы" и будет изучать введенные ранее со стороны США санкции... ПРАЙМ, 27.01.2021
санкции, россия, северный поток 2, сша, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83284/35/832843543.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83284/35/832843543.jpg
https://1prime.ru/images/83284/35/832843542.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83284/35/832843542.jpg
https://1prime.ru/images/83284/35/832843530.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83284/35/832843530.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Новый американский президент Джо Байден назвал российский газовый проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы" и будет изучать введенные ранее со стороны США санкции против газопровода. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Таким высказыванием Псаки ответила на вопрос о позиции новой Администрации президента США по российскому газопроводу.
Она подчеркнула, что команда Байдена намерена изучить введенные предшественниками санкции против "Северного потока 2".
Помимо этого, Вашингтон будет продолжать обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, отметила пресс-секретарь.
Напомним, что "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода для поставки газа из России в Европу. Его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год.
Против реализации проекта активно выступают США.