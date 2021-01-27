МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минэнерго в проекте генеральной схемы развития газового рынка РФ до 2035 года ожидает роста добычи газа до 0,85-1,05 трлн кубов, сообщил глава департамента переработки нефти и газа министерства Антон Рубцов в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике. Украинский политик заявил об "афере века" с российским газом

"Добыча газа по разным сценариям может составить от 850 миллиардов кубических метров до 1 триллиона 50 миллиардов кубических метров", — сказал Рубцов в рамках обсуждения проекта генеральной схемы развития газовой отрасли РФ на период до 2035 года.

По его словам, ресурсная база РФ готова обеспечить полностью не только растущий внутренний спрос, но и те ниши, которые будут доступны для России на мировых рынках.

"С точки зрения поставок газа, текущие оценки по генсхеме показывают, что потребление газа на внутреннем рынке может составить от 490 до 550 миллиардов кубических метров, я немного округляю, потому что цифры предварительные, мы еще в работе. При этом доля СПГ в поставках газа из России на внешние рынки может оцениваться в 26-32%, по сути, у нас серьезный происходит сдвиг", — добавил Рубцов.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в конце прошлого года сообщал, что добыча газа в России по итогам 2020 года ожидается на уровне 700 миллиардов кубометров.