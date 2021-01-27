МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Энергетическая компания "Нафтогаз Украины" заявила о том, что готова пожертвовать прибылью в интересах населения страны.

Тарифы на "голубое топливо" для украинцев снизили на 10 копеек.

Правительством Украины ранее были установлены рекомендованные тарифы на газ в размере 6,99 гривны за один кубометр.

В интересах граждан страны национальный поставщик этого топлива готов пожертвовать частью своих доходов, прокомментировал решение глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Снижение цен действительно произошло, но скидка для населения составила только 10 копеек за куб.