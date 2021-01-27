2021-01-27T14:03:00+03:00
2021-01-27T14:05:14+03:00
2021-01-27T14:03:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210127/832904958.html
Глава немецкой Uniper выразил уверенность в успехе "Северного потока 2"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава немецкой Uniper, которая является одним из партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток 2", Андреас Ширенбек считает, что газопровод будет достроен, несмотря на... ПРАЙМ, 27.01.2021
северный поток 2, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83290/50/832905047.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83290/50/832905047.jpg
https://1prime.ru/images/83290/50/832905046.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83290/50/832905046.jpg
https://1prime.ru/images/83290/50/832905034.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83290/50/832905034.jpg
https://1prime.ru/gas/20210127/832899856.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава немецкой Uniper, которая является одним из партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток 2", Андреас Ширенбек считает, что газопровод будет достроен, несмотря на политическое давление, и верит в его необходимость. Об этом он заявил в ходе выступления на Европейской газовой конференции.
"Я считаю, что он будет достроен, поскольку незавершенной осталась лишь малая часть проекта. Я полностью полагаюсь и уверен, что "Северный поток 2" будет достроен. И я все еще верю, что этот проект необходим", — сказал он, отвечая на вопрос о риске незавершения строительства "Северного потока 2" из-за политического давления.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.