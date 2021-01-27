МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава немецкой Uniper, которая является одним из партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток 2", Андреас Ширенбек считает, что газопровод будет достроен, несмотря на политическое давление, и верит в его необходимость. Об этом он заявил в ходе выступления на Европейской газовой конференции.

Cтроительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream)

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"Я считаю, что он будет достроен, поскольку незавершенной осталась лишь малая часть проекта. Я полностью полагаюсь и уверен, что "Северный поток 2" будет достроен. И я все еще верю, что этот проект необходим", — сказал он, отвечая на вопрос о риске незавершения строительства "Северного потока 2" из-за политического давления.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.