МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. РФ рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом со стороны Вашингтона по проекту "Северный поток 2", его завершение внесет вклад в энергобезопасность Европы, заявили в МИД РФ. Глава немецкой Uniper выразил уверенность в успехе "Северного потока 2"

"Завершение совместного коммерческого проекта "Газпрома" и ряда ведущих европейских энергокомпаний по строительству газопровода "Северный поток 2" объективно укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, внесет вклад в энергобезопасность Европы", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Рассчитываем, что наши… партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа", — подчеркнули в министерстве.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".