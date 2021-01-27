МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минэнерго предлагает производить СПГ из газа "Силы Сибири" и системы "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" (СХВ) для газификации удаленных районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, следует из проекта генсхемы развития газовой отрасли до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости. Минэнерго опроверг информацию о дефиците бензина на Дальнем Востоке

Ведомство указывает, что перспективными объектами газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока следует рассматривать промышленных потребителей и населенные пункты вдоль трасс "Силы Сибири" и СХВ.

"В первую очередь будут газифицированы предприятия и котельные, использующие мазут, дизельное топливо и электроэнергию для энергетических целей, индивидуальное жилье и новые промышленные производства", — говорится в документе.

"Кроме того, для газификации населенных пунктов, удаленных от газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" на расстояние до 300 км, может быть предусмотрена организация производства СПГ на ГРС на газопроводах-отводах (при условии экономической обоснованности с учетом возможных мер государственной поддержки)", — также отмечается в проекте. Минэнерго ожидает значительного роста добычи газа в России к 2035 году

"Сила Сибири" — магистральный газопровод, в начале декабря 2019 года по нему начались поставки газа с Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (границы с Китаем). В конце 2022 года планируется запуск второго участка "Силы Сибири" от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаянды. К 2025 году "Газпром" намерен достичь проектной мощности поставок в 38 миллиардов кубометров. При этом магистраль планируется использовать и для газификации близлежащих районов.

Газотранспортная система "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" предназначена для доставки газа с шельфа Сахалина потребителям Хабаровского и Приморского краев. В настоящее время ведутся работы по его расширению, а по отводу с СХВ планируются поставки газа в Китай ("дальневосточный маршрут") в объеме 8,5 миллиардов кубов, как указано в проекте генсхемы развития газовой отрасли РФ до 2035 года.