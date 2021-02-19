МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Арктические морозы, которые накрыли США, обрушили экспорт сжиженного природного газа, пишет агентство Bloomberg. В США раскрыли подробности новых санкций из-за "Северного потока 2"

В настоящее время большая часть скважин по добыче газа в Соединенных Штатах приостановили свою работу из-за непогоды.

Поставки сырья на СПГ-заводы снизились до четырехмесячного минимума. В частности, на заводах Cove Point, Freeport, Elba Island и Corpus Christi — в 2-4 раза. Это 210 млн кубометров в день.

В то же время, холода резко увеличили спрос на газ внутри США. Например, в штате Техас жители жалуются на нехватку газа. Электростанции сокращают свою мощность. Губернатор Техаса Грег Аббот потребовал от завода СПГ Freeport ограничить производство и остановить две линии из трех.

Напомним, что ранее сообщалось и резком сокращении добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды. Она рухнула на треть — на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса — крупнейшем нефтяном месторождении Америки — добыча упала на 65%.