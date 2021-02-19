2021-02-19T12:11:16+03:00
2021-02-19T12:11:16+03:00
2021-02-19T12:11:16+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210219/833080541.html
Арктические морозы обрушили экспорт сжиженного газа из США
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Арктические морозы, которые накрыли США, обрушили экспорт сжиженного природного газа, пишет агентство Bloomberg. В настоящее время большая часть скважин по добыче газа в... ПРАЙМ, 19.02.2021
сша, газ, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83308/05/833080531.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83308/05/833080531.jpg
https://1prime.ru/images/83308/05/833080530.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83308/05/833080530.jpg
https://1prime.ru/images/83308/05/833080529.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83308/05/833080529.jpg
https://1prime.ru/gas/20210219/833078907.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Арктические морозы, которые накрыли США, обрушили экспорт сжиженного природного газа, пишет агентство Bloomberg.
В настоящее время большая часть скважин по добыче газа в Соединенных Штатах приостановили свою работу из-за непогоды.
Поставки сырья на СПГ-заводы снизились до четырехмесячного минимума. В частности, на заводах Cove Point, Freeport, Elba Island и Corpus Christi — в 2-4 раза. Это 210 млн кубометров в день.
В то же время, холода резко увеличили спрос на газ внутри США. Например, в штате Техас жители жалуются на нехватку газа. Электростанции сокращают свою мощность. Губернатор Техаса Грег Аббот потребовал от завода СПГ Freeport ограничить производство и остановить две линии из трех.
Напомним, что ранее сообщалось и резком сокращении добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды. Она рухнула на треть — на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса — крупнейшем нефтяном месторождении Америки — добыча упала на 65%.