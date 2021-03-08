МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Первая партия "зеленого" сжиженного природного газа в Европу поставлена "Газпромом" в адрес Shell Global LNG Limited, говорится в сообщении англо-голландской Shell. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

"Shell Global LNG Limited недавно получила от группы "Газпром" первую в Европе партию СПГ с нулевым выбросом двуокиси углерода. Груз был выгружен на терминале Dragon LNG в Уэльсе, что позволит Shell поставлять углеродно нейтральный газ на внутренний рынок Великобритании", — говорится в сообщении.

Как отмечает Shell, в среднем партия СПГ объемом около 70 тысяч тонн выделяет около 240 тысяч тонн эквивалента CO2 по всей цепочке создания стоимости. Для компенсации этих выбросов используются так называемые углеродные кредиты.

В частности, поясняет российская компания в своем релизе, "Газпром" и Shell совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB). Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены. Таким образом, поставляемая в рамках сделки партия СПГ становится нейтральной с точки зрения выбросов в течение всего её жизненного цикла: от добычи и производства до транспортировки и конечного потребления. Shell ждет трехкратного роста экспорта СПГ из России к 2040 году

"Мы благодарны "Газпрому" за сотрудничество с нами по доставке первой партии СПГ с нулевым выбросом CO2 в Европу. Мы уже доставили семь грузов с нейтральным выбросом CO2 в Азию и очень рады, что теперь можем предложить такую опцию клиентам в Великобритании", — сказал исполнительный вице-президент Shell Energy Стив Хилл, слова которого приводятся в релизе.