МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. "Северный поток 2" будет закончен в этом году, сообщил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

По его словам, трубопровод закончен на 90-92%.

"Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю, 90-92%", — сказал Зубков, добавив, что "конечно, в этом году он будет закончен".