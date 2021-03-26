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"Газпром" назвал сроки завершения "Северного потока 2"
Газ
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"Северный поток 2" будет закончен в этом году, сообщил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. По его словам, трубопровод закончен на 90-92%... ПРАЙМ, 26.03.2021
северный поток 2, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. "Северный поток 2" будет закончен в этом году, сообщил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
По его словам, трубопровод закончен на 90-92%.
"Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю, 90-92%", — сказал Зубков, добавив, что "конечно, в этом году он будет закончен".