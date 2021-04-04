МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий. Названы страны-лидеры "постпандемийного мира"

Зеленский сообщил 2 апреля, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. Позднее интернет-издание "Украинская правда" написало, что СНБО ввел санкции в отношении 10 российских компаний и Россотрудничества. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что агентство пока не получало от властей Украины официальных уведомлений о санкциях.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.

В перечень компаний, к которым применены санкции, вошли Россотрудничество, "Волга-Днепр" и ряд других предприятий. Эксперт сравнил стоимость электроэнергии из России и ЕС для Украины

Всего санкции ввели против 11 юридических лиц РФ, в частности "322 авиационный ремонтный завод", "514 авиационный завод", "Севастопольский агрегатный завод", "Центр судоремонта "Дальзавод", "Севромаш-2М", "Снабком", "Завод спецагрегат", "Завод молот-механика", "Специальная производственно-техническая база Звездочка".

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, запрет участия в приватизации, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами.

Кроме того, санкции к Россотрудничеству еще предусматривают запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных, спортивных и других контактов, аннулирование официальных визитов и заседаний.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на его секретаря.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Санкции ввели на три года.

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