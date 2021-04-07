ВАШИНГТОН, 7 апр — ПРАЙМ. Белый дом обсуждает кандидатуру спецпосланника от США, который возглавил бы переговоры по остановке строительства "Северного потока — 2". Франция выразила опасения по поводу "Северного потока 2"

Об этом изданию Politico сообщили официальные лица США.

Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну. Он пока не принял предложение, сообщили источники изданию.

Помимо этого, Politico сообщило, что Минюст США утвердил два пакета санкций против почти завершенного газопровода, но окончательного решения по ним не принято. СМИ ссылается на источник в американской администрации. В Германии хотят пойти в суд из-за "Северного потока 2"

Сообщается, что завизированные минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG — компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.

Пакеты санкций по "Северному потоку 2" должны быть представлены в конгресс в мае. Окончательное решение по этому вопросу должен принимать президент Джо Байден и пока неясно, войдут ли в эти списки Nord Stream AG и Варниг.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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