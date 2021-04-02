МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В район строительства "Северный поток – 2" прибыло судно-трубоукладчик "Академик Черский" – газопровод необходимо достроить до выборов в немецкий бундестаг. Его сухопутное продолжение — газопровод EUGAL уже готово к работе. Однако давление на участников проекта нарастает — в районе строительства газопровода отмечается повышенная активность иностранных военных и гражданских судов. Эксперт оценил шансы достроить "Северный поток 2"

ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО

После ходовых испытаний в районе Куршской косы "Академик Черский" прибыл к месту строительства незавершенного участка газопровода. Изначально предполагалось, что "Академик Черский" достроит газопровод, поскольку это судно оснащено системой динамического позиционирования. Однако достраивать "Северный поток – 2" пришлось трубоукладочной барже "Фортуна". 6 февраля баржа приступила к работе в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании вблизи острова Борнхольм.

Если "Академик Черский" присоединится к "Фортуне" и примет участие в достройке "Северного потока – 2", то это значительно ускорит ход работ. По заявлениям ряда экспертов, "Академик Черский" способен укладывать трубы со скоростью до 3 км в сутки – в два раза быстрее, чем "Фортуна".

Сейчас ни у кого не возникает сомнений, что компания-оператор Nord Stream 2, принадлежащая на 100% "Газпрому", способна самостоятельно, без технической поддержки западных компаний, достроить "Северный поток – 2".

Согласно информации, предоставленной Nord Stream 2, строительство газопровода завершено на 95%, на 31 марта проложено 2339 км труб, остается проложить 121 км труб. Nord Stream 2 также сообщил, что в конце января недостроенным оставался участок, протяженностью 148 км – 120 км в водах Дании, и 28 км – в водах Германии. Таким образом, "Фортуна" после возобновления в ИЭЗ Дании 6 февраля уложила 27 км второй нитки газопровода. Несмотря на то, что баржа достроила меньший участок, чем сообщали некоторые источники, она способна завершить работы в ИЭЗ Дании в апреле, в случае благоприятных погодных условиях.

EUGAL ДОСТРОЕН

Строительство второй нитки газопровода EUGAL – сухопутного продолжения "Северного потока – 2" – на территории Германии завершено, сообщила Gascade Gastransport, дочерняя компания "Газпрома". EUGAL мощностью 55 млрд куб. м/г готов к эксплуатации и может поставлять газ потребителям в Восточной Германии и Чехии, а также в другие страны, поскольку интегрирован в европейскую газотранспортную систему. Немецкий трубопровод Eugal вышел на полную мощность

Первая нитка EUGAL протяженностью 485 км и мощностью 30,9 млрд куб. м/г была запущена в эксплуатацию в январе 2020 года. К этому сроку строительство "Северного потока – 2" должно было завершено. Но из-за угрозы санкций со стороны США суда-трубоукладчики швейцарской компании AllSeas прекратили работы по строительству газопровода и спешно покинули Балтийское море. Завершение проекта "Северный поток – 2" затянулось более чем на год.

Запуск первой нитки EUGAL позволил не сокращать поставки по "Северному потоку" после решения суда ЕС ограничить использование трубопровода OPAL "Газпромом" по иску польской государственной компании PGNiG в сентябре 2019 года.

Завершение строительства второй нитки EUGAL планировалось на конец 2020 года, но было перенесено на апрель из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Мощность второй нитки превышает 24 млрд куб. м/г и, протяженность составляет 329 км.

На строительство EUGAL было потрачено 2,276 млрд евро. 50,5% акций газопровода принадлежит WIGA, совместному предприятию "Газпрома" и Wintershall Dea, по 16,5% — бельгийской Fluxys, нидерландской Gasunie и немецкой ONTRAS.

ДАВЛЕНИЕ БУДЕТ НАРАСТАТЬ

По мере приближения окончания строительства нарастает давление на Германию с целью заставить правительство этой страны остановить строительство "Северного потока – 2".

Администрация Джо Байдена устами госсекретаря Энтони Блинкена неоднократно угрожала ввести санкции против любой европейской компании, участвующей в проекте "Северный поток – 2", поскольку газопровод между Россией и Германией – это "плохая идея". Блинкен: "Северный поток 2" не повлияет на отношения с ФРГ

Представители правительства ФРГ неоднократно заявляли, что остановка строительства газопровода противоречит интересам Германии. Благодаря трубопроводным поставкам из России во время похолодания прошлой зимой удалось избежать резкого подорожания газа, как это произошло в Китае, Японии и других странах АТР.

"Федеральное правительство и ЕС должны, наконец, отреагировать на санкции США и принять ответные меры… Энергетическая политика не касается американцев, решения в этой сфере остаются за Германией и Евросоюзом", — считает Клаус Эрнст, глава комитета Бундестага по экономики и энергетике.

В апреле в очередной раз был отклонён протест двух экологических организаций, которые добивались отмены ранее выданного регулятором ФРГ разрешения на строительство "Северного потока – 2" в германских водах.

Однако среди германских высокопоставленных политиков есть, те кто выступает за остановку строительства.

"Проект – серьезный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ждут, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство "Северного потока – 2", — заявил депутат бундестага Петер Байер в интервью германским СМИ.

Кроме того, в этом году противники "Северного потока – 2" начали устраивать провокации в районе строительства газопровода. Представители Nord Stream 2 сообщили о повышенной активности иностранных военных и гражданских судов, а также самолетов и вертолетов в непосредственной близости от "Фортуны" и других участвующих в строительстве судов.

Давление на участников проекта и провокации в районе работы судов-трубоукладчиков будет только усиливаться. Цель – не допустить завершения строительства в этом году. В сентябре состоятся выборы в Бундестаг, на которых большие шансы на победу имеют "зеленые" – противники "Северного потока – 2". Если представители "зеленых" войдут в правительство, то они могут добиться моратория на строительство газопровода в угоду Вашингтону.