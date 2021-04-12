МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ продолжает переговоры с Еврокомиссией по нивелированию негативного влияния поправок к газовой директиве ЕС на проект "Северный поток 2", говорится в материалах ведомства.

"Для обеспечения поставок газа европейским потребителям в 2020 году в условиях усиления санкционного давления со стороны США ПАО "Газпром" велась работа по завершению строительства газопровода "Северный поток 2", — сообщает Минэнерго. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

"Для оказания содействия в реализации проекта Минэнерго России продолжило взаимодействие с уполномоченными органами Европейской комиссии и ряда стран Европейского союза, включая поиск решения по снятию ограничений в отношении использования российской компанией только 50% мощности газопровода Opal, а также обсуждение совместных действий по нивелированию негативных последствий для данного проекта от принятия поправок в "газовую директиву" Европейского союза", — добавляет ведомство.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза.

Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Nord Stream 2 подала иск в суд Дюссельдорфа на это решение.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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