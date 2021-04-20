КИЕВ, 20 апр — ПРАЙМ. ООО "Оператор ГТС Украины" готов предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром" предполагает сложный сезон закачки газа в Европу этим летом. В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в ЕС для своевременного обновления запасов газа в ЕС.

"Газпрому" только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности", — написал Макогон на своей странице в Facebook. Ливия просит вернуть российский газ

Он добавил, что если "Газпром" не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение — "позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу".

Ранее "Газпром" заявлял, что видит серьезный дефицит газа в европейских подземных хранилищах по итогам прошедшей зимы, а новый сезон закачки обещает стать одним из самых масштабных с 2011 года.

Подземные хранилища газа в Европе снова начали пополняться запасами после почти двухнедельного периода отбора, который прервал стартовавший в конце марта сезон закачки газа в ПХГ, свидетельствовали 19 апреля данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE). Эксперт рассказал, как могут обмануть с проверкой газа

По итогам зимнего периода, уровень запасов в европейских ПХГ упал до 29,71% от общей мощности хранилищ, именно на этой отметке 25 марта завершился сезон отбора.

За это время в Европе был потреблен из ПХГ рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа — 65,6 миллиарда кубометров, сообщал "Газпром".

С 26 марта потребители в Европе начали восполнять отобранные запасы в хранилищах, ПХГ успели заполниться до 31,15%, но затем с 6 апреля возобновился активный отбор. "Газпром" говорил, что причиной стали морозы в регионе.

Как свидетельствовали данные GIE, 17 апреля восполнение запасов ПХГ в Европе возобновилось. По данным на этот день, хранилища были заполнены на 28,93%.

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