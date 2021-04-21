МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Расходы за проводку газа к границам домохозяйств могут понести как поставщики, так и федеральный бюджет. Такое предположение высказал генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов в беседе с агентством "Прайм". В Кремле заверили, что денег на озвученные Путиным меры хватит

"Могут (проложить газ, прим. ред.) за счет бюджета, если бюджет выделит деньги. Могут заставить "Газпром" заплатить, а потом дадут ему налоговые льготы. Тут вариантов масса", — отметил Правосудов.

Эксперт добавил, что пока неизвестно, за чей счет подведут газ к домам. Возможен комбинированный вариант, когда часть средств возьмут из бюджета, а часть оплатят поставщики.

При этом не исключено, что расходы на проводку газа в конечном счете лягут на самих потребителей.

«Я так понимаю, все равно эти деньги можно вернуть с потребителя. Они же (потребители, прим. ред.) будут платить тариф за газ и за транспортировку по этим сетям, которые построят», — предположил эксперт.

Правосудов добавил, что власти могут на некоторое время включить в газовый тариф так называемый "инвестиционный тариф". Для потребителя это будет особо незаметно, существенно газ не подорожает.

Специалист отметил, что власти могут комбинировать перечисленные варианты в разных пропорциях.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что граждане страны не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка. Это должно сделать государство.

"Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор, по непонятным для людей причинам, не имеют, вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу "Единой России", а именно: за подводку газа непосредственно к границе земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", — сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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