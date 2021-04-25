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Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока — 2"
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Власти Польши призвали ФРГ отказаться от прокладки газопровода "Северный поток — 2" ради "безопасности Европы". Об этом сообщило РИА со ссылкой на заявление польского... ПРАЙМ, 25.04.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Власти Польши призвали ФРГ отказаться от прокладки газопровода "Северный поток — 2" ради "безопасности Европы". Об этом сообщило РИА со ссылкой на заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.
"В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это "Северный поток 2", — сказал Моравецкий после того, как встретился с премьером Словении Янезом Яншей 22 апреля.
"Появляются голоса из Германии, что нет разницы между молекулой газа, идущей через "Северный поток 1" или через "Северный поток 2" в будущем и молекулой газа, идущей через Украину, или через Белоруссию, или через Польшу, или через Турцию. Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы", — добавил Моравецкий .
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