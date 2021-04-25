МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер призвал не связывать проект "Северный поток 2" с "отдельными случаями", в том числе с ситуацией с Алексеем Навальным.

"Мы должны проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев", — заявил министр в интервью изданиям медиагруппы Funke. Новак назвал сроки окончания строительства "Северного потока 2"

Он подчеркнул, что за 50 лет "поставки природного газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом". "Отклонение от этого подхода необходимо было бы очень тщательно обдумать", — заявил он.

По словам министра, при этом нельзя допустить нарушения интересов безопасности Украины, и транзит газа через Украину продолжится и после завершения строительства. "Строя так называемые терминалы сжиженного газа, мы также обеспечиваем себе возможность в любой момент проявить независимость от газа, поступающего через трубопровод, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа", — заявил министр.

Альтмайер также призвал к немедленному освобождению Алексея Навального. "Я призываю Россию соблюдать международные стандарты прав человека также в случае Навального", — заявил он. В США пригрозили ФРГ санкциями при попытках завершить "Северный поток 2"

Ранее МИД РФ сообщил, что заявления Берлина по Алексею Навальному могут быть направлены на дестабилизацию обстановки в России в преддверии выборов в Госдуму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают здоровье осужденных в РФ темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".

Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

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