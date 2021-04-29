МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Газпром" видит хорошие перспективы для спроса и цен на газ в Европе летом и не ожидает переизбытка на рынке по типу 2020 года, говорится в презентации компании.

"Ситуация с переизбытком предложения в начале 2020 года не повторится", — указано в презентации. "Газпром" хочет увеличить поставки газа на внутренний рынок

Отмечается, что весной 2021 года запасы газа в Европе находятся на уровне значительно ниже среднего за последнее десятилетие — это связано с похолоданием и оттоком сжиженного природного газа (СПГ) в Азию. Благодаря этому создается высокий стимул для поддержки спроса и цен на газ в предстоящее лето.

Сообщается. что "Газпром" закладывает в бюджет 2021 года экспорт газа в Европу в консервативном сценарии на уровне 183 миллиарда кубов против 175 миллиардов в 2020 году, следует из презентации ко Дню инвестора.

Также "Газпром" в консервативном сценарии прогнозирует рост средней цены экспорта газа в Европу в 2021 году на 27%, до 170 долларов за тысячу кубов. Средняя цена экспорта газа в Европу в 2020 году составляла 134 доллара.

"Газпром" намерен нарастить добычу газа к 2030 году на 23% по сравнению с 2019 годом, экспорт трубопроводного газа — на треть по сравнению с 2019 годом, указано в презентации компании.

По итогам 2019 года добыча составила 500 миллиардов кубометров газа и должна будет увеличиться на 23% к 2030 году. Экспорт "Газпрома" в 2019 году составил 199 миллиардов кубометров газа, его рост к 2030 году планируется на 33%, говорится в презентации.

"Газпром" заложил в бюджет рост выручки группы в 2021 году на 16% в годовом выражении, до 7,346 триллиона рублей.

Помимо этого, "Газпром" объявил о смене стратегии развития