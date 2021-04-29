МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Газпром" намерен нарастить поставки газа на внутренний рынок РФ к 2026 году на 21,8 миллиарда кубометров, до 260 миллиардов, говорится в презентации компании. "Газпром" объявил о смене стратегии развития

Рост с 238,2 миллиарда кубометров газа в 2020 году на 21,8, до 260 миллиардов кубометров газа к 2026 году, так значится в пункте презентации "План "Газпрома" по увеличению поставок газа на внутренний рынок за счет расширения газовой инфраструктуры".

Помимо этого, "Газпром" прорабатывает сценарии своего развития до 2050 года при тренде на низкоуглеродную экономику, заявил в ходе Дня инвестора глава компании Алексей Миллер.

"Газпром" уже в настоящее время разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 года в условиях тренда низкоуглеродной экономики", — сказал Миллер.

"При этом "Газпром" в рамках своих инновационных разработок работает над производством водорода из метана без выбросов CO2. Конечно же, надо отметить, что является абсолютными нашими приоритетами… безопасность на рабочих местах в компании, повышение профессионального уровня, строгое соблюдение прав наших работников", — добавил глава компании.

Сообщается, что "Газпром" сравнил углеродный след американского СПГ в Европе со следами динозавра.

Такое сравнение сделал зампред правления компании Олег Аксютин в ходе Дня инвестора "Газпрома".

Он представил данные независимых исследований, согласно которым, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с его потенциальными конкурентами в Европе – поставщиками СПГ.

"Для наглядности углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека, след от поставок СПГ из Катара и Алжира – слона, а из США – со следом не дошедшего до наших дней динозавра", – сказал Аксютин.

Читайте также:

"Газпром" оценил спрос и цены на газ в Европе