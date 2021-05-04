БЕРЛИН, 4 мая — ПРАЙМ. Экоактивисты немецкой организации Nabu, которые ранее подали иск против строительства "Северного потока 2" и остановили таким образом строительные работы, считают "исчерпанным" конфликт по этому вопросу и теперь намерены добиваться компенсаций ущерба, заявил РИА Новости представитель организации Ким Корнелиус Детлофф.

Накануне Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Немецкие экологи подали в суд на "Северный поток 2"

В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше".

"Нынешний конфликт касается измененного временного промежутка строительства с января по июнь в орнитологическом заповеднике. Теперь, когда в немецком Балтийском море не проводится строительства (в указанные месяцы), этот конфликт исчерпан. В настоящее время проблемой является вопрос компенсации ущерба, нанесенного морскому дну", — заявил Детлофф.

Он напомнил, что Nabu давно критикует "Северный поток 2" из-за проблемы, как они считают, ущерба окружающей среде, и по-прежнему полагает, что строительство трубопровода несовместимо с целями защиты охраняемой природной зоны. Кроме того, в организации по-прежнему не согласны с позицией правительства ФРГ, что трубопровод обеспечит энергобезопасность в Европе. Регулятор ФРГ отклонил протест экологов на прокладку "Северного потока 2"

"Есть достаточно инфраструктуры импорта в виде трубопроводов, терминалов приема сжиженного газа для эффективного использования природного газа на последних стадиях его применения (в энергетике). Благодаря многочисленным излишкам мощностей в европейской газовой сети отдельные случаи дефицита и пикового спроса компенсируются. Таким образом, проект "Северный поток 2" не является необходимым с точки зрения менеджмента в энергетике", — добавил собеседник агентства.

Детлофф также заявил, что поставки через "Северный поток 2" могут быть более эффективными с точки зрения политики защиты климата в сравнении с терминалами СПГ, но точных данных об объемах выброса загрязняющих веществ в ходе поставок нет. "Скорее, каждый дополнительный проект по газу повышает риски зависимости от ископаемого топлива и отсрочки реализации энергетического перехода (к экологичным источникам энергии).

Таким образом, проекты по природному газу противоречат климатическим целям федерального правительства Германии и Европейского союза", — заключил Детлофф.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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