БЕРЛИН, 5 мая — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2" стал "ошибочным проектом" с точки зрения экономики, заявил в ходе конгресса "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС, депутат бундестага ФРГ Юрген Хардт.

"Если я представлю себе вопрос об энергообеспечении Европы в будущем и то развитие, которое произошло в последние 10-15 лет, с тех пор как первая и вторая ветка этого проекта ("Северный поток") планировались, то я прихожу к выводу, что "Северный поток 2", вероятно, и в экономическом плане стал ошибочной инвестицией", — заявил Хардт, который является официальным представителей фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ по внешнеполитическим вопросам. Меркель заявила об отсутствии общей оценки с США по "Северному потоку 2"

"Те, кто инвестировали в этот трубопровод, никогда не заработают тех денег посредством поставок газа по этому газопроводу, как это предусматривалось. Если мы сейчас законодательно запретим это… то, возможно, мы должны были бы заплатить компенсации… В наибольшем выигрыше оказался бы "Газпром" или дочерняя компания, которая прямо занимается инвестициями в этот проект", — сказал Хардт.

Депутат добавил, что считает "верным путем" для решения вопроса об энергообеспечении "совместное обсуждение как в Европе, так и в Северной Америке того, что означает энергобезопасность в будущем, сколько газа из определенного источника, например, из российского газового источника можно поставлять в Европу, чтобы мы не стали слишком зависимы".

"Это очень широкая проблематика, которая затрагивает и энергообеспечение наших партнеров — государств "Восточного партнерства", например, Украины. Ограничивать это "Северным потоком 2" — на мой взгляд, это не способствуют продвижению вперед. Мы как немцы должны сделать шаг навстречу партнерам, сказать: давайте начнем этот стратегический диалог", — сказал Хардт.

В Германии ранее призвали ввести мораторий на "Северный поток 2"