БЕРЛИН, 8 мая — ПРАЙМ. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что газопровод "Северный поток 2" будет готов до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября, об этом он сказал в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Кандидат в канцлеры Германии высказалась против "Северного потока 2"

"Я очень надеюсь, что он (газопровод) будет готов еще до выборов в бундестаг. Сейчас важную роль в завершении проекта играет погода. Если она улучшится, мы продвинемся быстрее. Работы идут, осталось преодолеть почти 100 километров", — заявил посол.

Он подчеркнул, что Россия сотрудничает с Германией во вопросу поставок газа уже более 50 лет. "Даже в худшие времена холодной войны это работало. А сейчас ставят вопрос о том, чтобы похоронить на дне моря 10 миллиардов евро. Решение должно быть за Европой", — отметил Нечаев.

Ранее кандидат в канцлеры от немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок вновь высказалась против завершения строительства и использования трубопровода "Северный поток 2".

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