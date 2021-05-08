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Посол РФ надеется на достройку "Северного потока-2" до выборов в ФРГ
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Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что газопровод "Северный поток 2" будет готов до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября, об этом он сказал в... ПРАЙМ, 08.05.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 8 мая — ПРАЙМ. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что газопровод "Северный поток 2" будет готов до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября, об этом он сказал в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
"Я очень надеюсь, что он (газопровод) будет готов еще до выборов в бундестаг. Сейчас важную роль в завершении проекта играет погода. Если она улучшится, мы продвинемся быстрее. Работы идут, осталось преодолеть почти 100 километров", — заявил посол.
Он подчеркнул, что Россия сотрудничает с Германией во вопросу поставок газа уже более 50 лет. "Даже в худшие времена холодной войны это работало. А сейчас ставят вопрос о том, чтобы похоронить на дне моря 10 миллиардов евро. Решение должно быть за Европой", — отметил Нечаев.
Ранее кандидат в канцлеры от немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок вновь высказалась против завершения строительства и использования трубопровода "Северный поток 2".
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