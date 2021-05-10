КИЕВ, 10 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что увольнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияли на переговоры страны с международными партнерами.

Кабинет министров Украины уволил Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли. Госдеп США осудил увольнение руководства "Нафтогаза Украины"

"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", — сказал Шмыгаль в интервью агентству "РБК-Украина".

Как пишет агентство, его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы и прочее антикоррупционное законодательство. Развитие реформы корпоративного управления — это уже третий-четвертый приоритет, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами, считает он.

"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", — сказал глава правительства.

Ранее "Нафтогаз Украины" отчитался о рекордных убытках