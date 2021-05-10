Премьер Украины оценил последствия увольнения главы "Нафтогаза"
КИЕВ, 10 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что увольнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияли на переговоры страны с международными партнерами.
Кабинет министров Украины уволил Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.
"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", — сказал Шмыгаль в интервью агентству "РБК-Украина".
Как пишет агентство, его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы и прочее антикоррупционное законодательство. Развитие реформы корпоративного управления — это уже третий-четвертый приоритет, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами, считает он.
"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", — сказал глава правительства.
https://1prime.ru/gas/20210510/833629760.html