МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сеть АЗС "Татнефть" и ПАО "Камаз" запускают заправочные комплексы с блоками для заправки сжиженным природным газом, первые СПГ-заправки появятся уже в этом году, говорится в совместном сообщении компаний. Мошенники под видом Маска украли свыше двух миллионов долларов

Проект будет реализован на действующих АЗС "Татнефти", расположенных на федеральных трассах М-5, М-7 и М-10. Три СПГ-заправки клиенты смогут оценить уже в этом году, еще 11 планируется открыть в 2022 году.

Как отмечается в сообщении, экологичность и экономичность СПГ высоко оценили ведущие автопроизводители России и Европы. Так, "Камаз" успешно освоил выпуск автомобилей, использующих сжиженный природный газ, а в скором времени планирует серийный выпуск современных магистральных тягачей поколения К5 на СПГ.

"Рознично-сбытовая сеть "Татнефть" одной из первых в стране перешла на реализацию топлива экологического класса Евро-6. Также мы активно внедряем на станциях сеть электрозарядок, ведем проект по созданию сети блоков по реализации компримированного природного газа. А сегодня рады анонсировать скорое появление на наших АЗС сжиженного природного газа", — прокомментировал начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов "Татнефти" Владимир Карпов.