МИНСК, 21 мая — ПРАЙМ. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились во втором полугодии вернуться к рассмотрению вопроса о ценах и тарифах на газ на общем рынке, заявил в пятницу вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко. Страны ЕАЭС в первом квартале нарастили товарооборот на 17%

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в пятницу в видеоформате, один из рассмотренных вопросов касался согласования подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа.

"Условились так: предметно по ключевым развязкам эксперты с активным участием ЕЭК выработают соответствующие подходы и на следующее заседание, которое запланировано на вторую половину текущего года, представят соответствующие подходы и предложения для предметного обсуждения на уровне глав государств", — приводит слова Петришенко государственная газета "СБ. Беларусь сегодня".

Вице-премьер напомнил, что ранее в ЕАЭС была подготовлена и принята концепция и соответствующая программа формирования газового рынка. По словам Петришенко, ключевые аспекты, за которые выступает Белоруссия с 2018 года, — равенство доступа к рынку газа всех субъектов ЕАЭС. В конце апреля Россия разработала и представила в Евразийскую экономическую комиссию проект соглашения об общем рынке газа в ЕАЭС. Как указал Петришенко, остальные партнеры РФ по ЕАЭС сошлись во мнении, что к прошедшему в пятницу саммиту детально изучить документ и выработать единые решения не получится – слишком мало времени. "Газпром" и "Русгаздобыча" начали строительство нового газового комплекса

По данным замглавы белорусского правительства, государства-члены ЕАЭС, которые являются потребителями углеводородов, поддерживают позицию Минска о том, что подходы в тарифообразовании должны быть едиными для внутренних пользователей и стран-партнеров, в то время как в подготовленном Россией документе предлагается дифференцированное ценообразование.

"В основе пока разные тарифы для внутренних субъектов и для тех субъектов, которые являются членами ЕАЭС. Над этим должны предметно работать наши министерства, эксперты, далее – на уровне правительств. Стоит задача представить уже согласованный документ для обсуждения на уровне глав государств к осени", — сказал он.

Планируется, что соглашение об общем рынке газа в ЕАЭС будет подписано в 2022 году, а сам рынок заработает с 2025 года. "Задача – договориться как можно раньше, чтобы можно было адаптировать национальные системы к условиям реализации документов, которые будут приняты", — добавил Петришенко.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.