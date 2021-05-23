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2021
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В Госдуме назвали "самую страшную" санкцию против США
Газ
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Самой страшной экономической и геополитической санкцией против Соединенных Штатов может выступать тот момент, когда Россия достроит "Северный поток-2", заявил в беседе с "Говорит... ПРАЙМ, 23.05.2021
северный поток 2, сша, россия, санкции, газ, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Самой страшной экономической и геополитической санкцией против Соединенных Штатов может выступать тот момент, когда Россия достроит "Северный поток-2", заявил в беседе с "Говорит Москва" первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Он считает, что достройка "Северного потока-2" приведет к возникновению альтернативного канала поставки газа в Европу.
"Когда Россия достроит "Северный поток-2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия", — отметил парламентарий.
Напомним, что ранее в воскресенье баржа-трубоукладчик "Фортуна" вернулась к строительству "Северного потока22" в водах Германии, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic и немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии (WSA).