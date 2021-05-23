МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Самой страшной экономической и геополитической санкцией против Соединенных Штатов может выступать тот момент, когда Россия достроит "Северный поток-2", заявил в беседе с "Говорит Москва" первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Эксперт рассказал, какой фактор давит на нефтяные цены

Он считает, что достройка "Северного потока-2" приведет к возникновению альтернативного канала поставки газа в Европу.

"Когда Россия достроит "Северный поток-2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия", — отметил парламентарий.

Напомним, что ранее в воскресенье баржа-трубоукладчик "Фортуна" вернулась к строительству "Северного потока22" в водах Германии, следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic и немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии (WSA).