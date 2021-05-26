МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. Меркель приветствует отказ от части санкций по "Северному потоку-2"

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден заявил, что американские санкции против "Северного потока 2" не привели бы к остановке проекта, поскольку он практически завершен.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.