КИЕВ, 26 мая — ПРАЙМ. Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток-2" не завершено на 100%, заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент США Джо Байден ранее в среду признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. США 20 мая заявили, что в своих национальных интересах отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока 2". Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". Кремль прокомментировал слова Байдена про "Северный поток 2"

"Ничто не завершено, пока оно (строительство "Северного потока-2" — ред.) не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю (США – ред.) Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока-2" есть намного большие шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

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