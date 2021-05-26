КИЕВ, 26 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с сопредседателем украинского кокуса в конгрессе США Брайаном Фитцпатриком вопросы противодействия строительству "Северного потока 2", сообщается на сайте МИД Украины.

"Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку Северного потока 2", — цитирует Кулебу пресс-служба. Байден: строительство "Северного потока-2" продолжится

В этом контексте министр поблагодарил Фитцпатрика за его решительную позицию по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности путем полного санкционирования строительства "Северного потока 2".

Отмечается, что Кулеба рассказал Фитцпатрику об актуальной безопасности на Донбассе, угрозы в регионе Черного и Азовского морей, "вызванных милитаризацией Крымского полуострова со стороны Российской Федерации".

"Отдельной темой разговора стала подготовка к саммиту глав государств-членов НАТО. По словам конгрессмена США, учитывая продолжение агрессивных действий России, Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время саммита Альянса в взаимоприемлемом для сторон формате.

Собеседники уделили особое внимание шагам для развития стратегического партнерства Украины и США, "в частности в сферах безопасности и обороны". Они также обсудили поддержку внутренних трансформаций в стране для продвижения ее европейской и евроатлантической интеграции.

Кроме того, как сообщило посольство Украины в США, посол Оксана Маркарова также обсудила с конгрессменами строительство газопровода.

"Стороны обсудили ход основных вопросов стратегического партнерства Украины и США, в частности, усиление украинского-американского оборонного сотрудничества и безопасности помощи Украине, процесс реформ в Украине… Отдельное внимание было сосредоточено на вопросе противодействия строительству "Северного потока 2", гибридным атакам со стороны России. Оксана Маркарова отметила важную роль санкционного давления и риски от этого газопровода не только для Украины, но и энергетической стабильности и безопасности Европы и черноморского региона", — сообщается на странице посольства в Facebook.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

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