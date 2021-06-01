МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Госдума во втором, а затем и в третьем чтении приняла закон, который позволит реализовать мероприятия "дорожной карты" повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.

Как пояснял ранее один из инициаторов проекта глава думского комитета по энергетике Павел Завальный, вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром". Но там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации — самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.

После приватизации газораспределительных организаций "Газпром", по словам Завального, имеет отношение лишь к 80 из 208 газораспределительных организаций (ГРО) в России и лишь в 56 он обладает контрольным пакетом. При таком положении вещей существовавшая до последнего момента модель газификации, где основная ответственность ложилась на "Газпром", не была достаточно эффективной. Поэтому и понадобилось введение института региональных операторов. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов, подчеркнул депутат.

Закон также касается и источников финансирования газификации. Прежде всего, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили" — того самого строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое сейчас платят в том числе граждане. Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, на население также не будут распространяться инвестиционные надбавки.

Услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан. Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг будет нормироваться и контролироваться, заверял Завальный.

Как пояснил в свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100-200 метрах от газопровода, а иногда и более, поэтому не всем под силу оплатить подведение газа. "Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам", — отметил Володин.

По его словам, закон позволит многим россиянам подключиться к газу. "Наша задача… выполнить поручение президента и сделать все, для того чтобы уже в этом году многие наши граждане получили газ", — заключил председатель Госдумы. Мантуров: ситуация с ценами на продукты в России более-менее стабильна

Одновременно меняется статус региональных топливно-энергетических балансов — из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта РФ и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации. Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, при этом правительство РФ до 1 ноября 2021 года должно будет принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.

Изменения в закон "О газоснабжении в РФ" обеспечат выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по ускорению газификации, в том числе, по бесплатному подключению населения к газу. Их инициаторами выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.